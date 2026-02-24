الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-02-2026 1/2
  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-24 11:50AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر سهم شركة وليامز سونوما WILLIAMS-SONOMA, INC (WSM) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على إثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 220.00$، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليصل بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم الحالي 201.00$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المذكور 220.00$.

 

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا