إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية مع استمرار اضطرابات العاصفة في أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - ألغت شركات الطيران الأميركية أكثر من ألفي رحلة جوية اليوم الثلاثاء، وهو عدد يقل كثيرا عن اليوم السابق، إذ كان من المتوقع أن تنحسر عاصفة شتوية قوية عطلت المطارات في جميع أنحاء شمال شرق البلاد بحلول المساء، مع توقع استمرار الرياح القوية حتى الساعات الأولى من الصباح.
وأظهرت بيانات من موقع (فلايت أوير) لتتبع الرحلات الجوية أنه جرى إلغاء أكثر من ألفي رحلة جوية وتأجيل 600 رحلة حتى الساعة 06:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.
وأُلغيت نحو ستة آلاف رحلة جوية أمس الاثنين، إلى جانب تأجيل نحو أربعة آلاف رحلة أخرى.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن من المتوقع أن تتحرك العاصفة بعيدا عن البلاد اليوم، على الرغم من أن الرياح القوية ربما تستمر خلال ساعات الصباح.