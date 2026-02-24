إحالة حكيمي للمحاكمة بتهمة الاغتصاب

أحالت قاضية التحقيق في فرنسا، الدولي المغربي أشرف حكيمي، إلى المحكمة الجنائية الإقليمية بتهمة الاغتصاب، على خلفية واقعة تعود إلى فبراير/شباط 2023، ليصبح الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان في انتظار محاكمة مرتقبة بعد 3 سنوات من التحقيقات.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، بينها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن قرار الإحالة صدر اليوم بعدما كان مكتب المدعي العام، قد طلب، في أغسطس/أب 2025، إحالة الملف إلى المحكمة المختصة.

تعود فصول القضية إلى 25 فبراير/شباط 2023، حين أفادت شابة في بلاغ بأنها تعرضت لاعتداء جنسي في منزل اللاعب خلال الليلة السابقة.

ووفق روايتها، فإنها انتقلت إلى مقر إقامته حوالي الساعة 1:15 صباحًا، قبل أن تتعرض لاعتداء رغمًا عنها.

النيابة العامة اعتبرت، في مرافعتها، أن تسلسل الأحداث الذي عرضته المشتكية يتطابق من حيث التوقيت والمضمون مع رسائل بعثت بها إلى إحدى صديقاتها في وقت متزامن تقريبًا مع الواقعة، وهي مراسلات حصل عليها المحققون وأدرجت ضمن عناصر الملف.

كما أشارت إلى أن المعنية بالأمر عبّرت “لفظيًا وجسديًا” عن رفضها إقامة علاقة جنسية، وهو ما يشكل، بحسب الادعاء، عنصرًا جوهريًا في توصيف التهمة.

نفي قاطع

في المقابل، نفى حكيمي بشكل متواصل ارتكاب أي اعتداء، وأقر فقط بوجود تواصل جسدي تم “بالتراضي”، وفق روايته.

فريق دفاعه طعن في مصداقية الرسائل المعتمدة من الادعاء، سواء من حيث تسلسلها الزمني أو مضمونها، كما استند إلى تقريرين نفسيين حول المشتكية، اعتبر أنهما يثيران تساؤلات بشأن روايتها للأحداث.

محامية اللاعب، فاني كولين، اعتبرت أن قرار الإحالة استند “حصريًا إلى أقوال امرأة رفضت الخضوع لفحوصات طبية واختبارات الحمض النووي، وامتنعت عن تسليم هاتفها المحمول أو الكشف عن هوية شاهد رئيسي”، مؤكدة أن الدفاع ينتظر المحاكمة “بثقة كاملة في ظهور الحقيقة”.

في المقابل، رحبت محامية المشتكية بقرار قاضية التحقيق، معتبرة أن الإحالة تتماشى مع معطيات الملف وطلبات النيابة العامة.

موقف اللاعب

وعلّق حكيمي على تطورات القضية عبر حسابه على منصة “إكس”، مؤكدًا أن مجرد توجيه اتهام من هذا النوع أصبح كافيًا لإحالة صاحبه إلى المحاكمة، رغم إنكاره التام.

وكتب: “تكفي تهمة الاغتصاب لتبرير المحاكمة، حتى وإن كنت أنكرها وكل الدلائل تشير إلى أنها كاذبة. هذا ظلم للأبرياء كما هو ظلم للضحايا الحقيقيين. أنتظر بهدوء هذه المحاكمة التي ستكشف الحقيقة للعلن”.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يلتزم الصمت خارج المسار القانوني، مفضلًا ترك الكلمة للقضاء، بينما لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من نادي باريس سان جيرمان بشأن تطورات القضية.

