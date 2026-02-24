ماهي المقاومة والدعوم التي تنتظر العملة الرقمية HYPE؟

سجلت العملة الرقمية “HYPE”، وهي العملة الأصلية لمنصة التداول اللامركزية “Hyperliquid”، أداء ضعيف خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بالموجة الهابطة التي تضغط على سوق العملات الرقمية ككل.

ومع تراجع السعر، تباينت توقعات المحللين بين استمرار الهبوط واحتمال الارتداد.

تتداول العملة الرقمية “HYPE” حاليا قرب مستوى 26 دولار، منخفضة بنحو 11% خلال أسبوع، وبفارق يقارب 56% عن قمتها التاريخية البالغة نحو 60 دولار والمسجلة في منتصف سبتمبر الماضي.

بعض المحللين الفنيين أشاروا إلى كسر نموذج مثلث سعري، ما قد يمهد لتراجع إضافي نحو مستوى 20 دولار.

آخرون رجحوا حدوث تصحيح أعمق، في ظل تباطؤ الزخم وفشل السعر في تجاوز مستويات مقاومة رئيسية، بل إن بعض الآراء المتشائمة ذهبت إلى توقع سيناريو انهيار حاد في حال استمرار الضغوط البيعية.

وتدعم بيانات صافي التدفقات إلى منصات التداول هذا الطرح الحذر، إذ فاقت التدفقات الواردة نظيرتها الخارجة خلال الأيام الماضية، ما قد يشير إلى نقل بعض المستثمرين أرصدتهم من المحافظ الخاصة إلى المنصات المركزية، وهي خطوة تسبق في كثير من الأحيان عمليات بيع، وإن لم تكن مؤشر حتمي على ذلك.

في المقابل، يرى فريق من المحللين أن التراجع الحالي قد يسبق موجة صعود جديدة.

بعض التوقعات تشير إلى احتمال اختبار مستوى 27.5 دولار، ثم استعادة منطقة 30.5 دولار، قبل محاولة التقدم نحو 45 دولار.

كما يستبعد آخرون كسر مستوى 20 دولار بسهولة، معتبرين أن ذلك قد يتطلب هبوط البيتكوين إلى ما دون 60 ألف دولار.

وهناك من يتوقع تقلبات ملحوظة خلال الأشهر المقبلة يعقبها صعود محتمل فوق 36 دولار.

مؤشر القوة النسبية (RSI) يمنح بدوره إشارة قد تميل إلى الإيجابية، إذ يقترب من منطقة التشبع البيعي، وهي المستويات التي غالبا ما تسبق ارتدادات سعرية.

ومع ذلك، يبقى الاتجاه العام مرهون بحركة السوق الأوسع وبقدرة السعر على استعادة مستويات مقاومة محورية خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

البيتكوين يدخل مرحلة التعذيب النفسي: هل سيناريو الانهيار مازال قائم؟

شركة “Strategy” تشتري المزيد من البيتكوين رغم الخسائر التي تقترب من 7 مليار دولار: التفاصيل

