قامت إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم بعمل إجراءات تراخيص عربات الاسعاف الخاصة لخدمات النقل الإسعافي، وذلك وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة لضمان جاهزية العربات وسلامتها لخدمة المواطنين في إطار تنظيم وتعزيز خدمات النقل الإسعافي الخاصة .

وأوضح د. محمد أحمد الشيخ، مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة، في تصريح صحفي أن إجراءات الترخيص جاءت بعد استيفاء كافة متطلبات الجاهزية الميكانيكية والطبية، عبر كوادر طبية وهندسية مؤهلة، مشيراً إلى حرص الإدارة على تطبيق الضوابط والمعايير لضمان تقديم خدمة إسعافية آمنة ومطابقة للاشتراطات الفنية.

ودعا جميع الجهات والمؤسسات العاملة في مجال النقل الإسعافي إلى ضرورة توفيق أوضاعها والمبادرة بإكمال إجراءات الترخيص، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الخرطوم تحكم ضبط النقل الاسعافي لجودة واستدامة الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.