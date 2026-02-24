■ سحقت مليشيات التمرد مستريحة ولم تهزمها .. ولن تكسر إرادتها.

■ اللحظة التي دنّست فيها عجلات تاتشرات ومصفحات مستريحة هي ذاتها اللحظة التي داست فيها المليشيا على ما تبقى لها من رصيد في دارفور كلها .. الآن نقل الحمقى (الحرْبة) إلى داخل دارهم .. داسوا على كل ادعاءاتهم وعنترياتهم الزائفة.

■ بعد تدنيس مستريحة ستشهد حرب المليشيا في دارفور فصلًا جديدًا من فصول تدنيس المواقع والأماكن التي كان الواهمون في خير آل دقلو يظنون أنها بمنأى عن بندقية شياطين إنس هذا الزمان .. فإذا بهم أمامها وجهًا لوجه.

■ هؤلاء مجرمون لا حرمة لهم لدم ولا قرابة .. لا كبير عندهم ولا صغير .. الجميع أمام آلة قتلهم سواء.

■ استباحة مستريحة تعني فصلًا جديدًا من فصول المقاومة الشرسة للطارئين على التاريخ .. سيخرجون من هذه الأرض وإن طال الزمان .. فطريق الحرية من القتلة والمجرمين غالي المهر .. وطويل الطريق.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد