الخريف السعودية تعلن ترسية عقد بقيمة 108.46 مليون ريال

كشفت نتائج شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)، خلال عام 2025، تسجيل قفزة بصافي الأرباح، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، قفز صافي الربح إلى 449.43 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 17.15 مليون ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 2520.58%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى زيادة إيرادات شركة توريد (شركة تابعة مملوكة بالكامل)، وزيادة إيرادات المياه والغاز، إلى جانب تسجيل مخصص خسائر الذمم المدينة بقيمة 496.2 مليون ريال في العام السابق.

وأشارت إلى أنه قابل ذلك زيادة تكاليف الوقود المستخدم في عمليات الإنتاج، وارتفاع تكاليف شراء الطاقة والمياه، وزيادة رسوم نقل الكهرباء.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 1.25 مليار ريال مقابل 948.12 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بارتفاع نسته 32.31%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 0.91%، خلال عام 2025، إلى 6.95 مليار ريال، مقارنة بـ 6.88 مليار ريال، في عام 2024، بدعم زيادة إيرادات المياه والغاز وارتفاع المبيعات في قطاع الطاقة.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025م، بقيمة 450 مليون ريال، بواقع 1.80 ريال للسهم، تمثل 18% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 10 مارس 2026م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء التوزيع بتاريخ 31 مارس المقبل.