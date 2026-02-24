من الهدنة إلى الحكم المدني.. واشنطن ترسم خارطة طريق لإنهاء حرب السودان

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على بيان وزارة الخارجية السودانية، مؤكداً أن مبادئ “الاتفاق الشامل” الذي يجري العمل عليه مع ما تُعرف بـ”الرباعية” تم تطويرها عبر مشاورات مكثفة قادها المستشار بولس وفريقه، وبالتنسيق الوثيق مع الحلفاء، إلى جانب التشاور مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وفريقه، وكذلك قوات الدعم السريع.

وأوضح المتحدث، في تصريحات لقناة «الشرق»، أن الخطوة الأولى في مسار التسوية تتمثل في إقرار هدنة إنسانية، مشدداً على أن مسؤولية الموافقة عليها تقع على عاتق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بهدف وقف ما وصفه بـ”الفظائع” وتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.

وأضاف أن تحقيق السلام والاستقرار سيمهّد الطريق أمام السودانيين للعودة إلى الحكم المدني في إطار دولة سودانية موحدة، لافتاً إلى أن واشنطن على دراية بالمقترحات التي قدمها الفريق أول البرهان بشأن السلام، غير أنه اعتبر أن الخطة الشاملة التي طورتها الرباعية، بعد التشاور مع مختلف الأطراف، تمثل “أفضل مسار للمضي قدماً”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التباين بين الخرطوم وواشنطن بشأن طبيعة المبادرات المطروحة لإنهاء النزاع، وسط استمرار الأزمة الإنسانية وتزايد الضغوط الدولية لإقرار وقف إطلاق نار شامل يمهّد لتسوية سياسية مستدامة.

