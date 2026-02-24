تتعاون TRM Labs وFinray Technologies لمراقبة معاملات العملات الرقمية والنقد التقليدي

تام شمس - الثلاثاء 24 فبراير 2026 10:50 مساءً - أعلنت منصة استخبارات البلوكشين TRM Labs عن شراكة مع شركة البنية التحتية المصرفية Finray Technologies لإنشاء نظام موحّد يراقب معاملات العملات الرقمية والنقد التقليدي معًا.

وذكرت الشركتان يوم الثلاثاء أن محرك الامتثال واتخاذ القرار لدى Finray، المعروف باسم XZiel، جرى دمجه مع أدوات استخبارات البلوكشين التابعة لـTRM، بما يتيح فرز التنبيهات في الوقت الفعلي، والتصعيد الآلي للحالات، وإدارة القضايا، وتقييم المخاطر عبر معاملات الكريبتو والعملات التقليدية.

ومع تزايد الترابط بين تسويات العملات المستقرة وتدفقات المدفوعات الورقية، وظهور أطر تنظيمية جديدة مثل لائحة الأسواق في الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA)، باتت المؤسسات العاملة في كلا السوقين بحاجة إلى إشراف موحّد، بحسب الشركتين.

ويهدف النظام إلى مساعدة المؤسسات على تنفيذ برامج مراقبة منظمة وقابلة للتدقيق تتماشى مع متطلبات MiCA والتزامات مكافحة غسل الأموال، بما يسهّل دخول الكيانات المنظمة إلى السوق.

تشمل لائحة MiCA مجموعة من الجوانب، بدءًا من تنظيم الأصول المشفرة ومتطلبات مزودي الخدمات وصولًا إلى المسؤوليات القضائية. المصدر: Cointelegraph

يشمل بيتكوين وإيثريوم وسلاسل أخرى

من أبرز ميزات النظام الجديد توفير تنبيهات مخاطر فورية للمعاملات المشبوهة على شبكات البلوكشين، باستخدام آلية العمل نفسها المعتمدة في مراقبة المدفوعات التقليدية. وتشمل الشبكات المدعومة Bitcoin وEthereum وTron.

كما يدعم النظام فحص المحافظ عند الانضمام، إضافة إلى المراقبة المستمرة، مع تقييم مخاطر عناوين المحافظ في البيئات داخل السلسلة وخارجها.

ويقوم كذلك بتسجيل مسار تدقيق مفصل ومؤرخ زمنيًا بشكل تلقائي، يوضح أسباب تصنيف النشاط على أنه عالي المخاطر، ومن قام بمراجعته، والقرار المتخذ، وذلك تحسبًا لأي مراجعات تنظيمية أو تدقيقية.

موجّه للبنوك المتوسعة في الكريبتو

أوضحت الشركتان أن النظام يستهدف منصات التداول، وأمناء الحفظ الذين يخدمون عملاء مؤسسيين، وخزائن الشركات، والبنوك، ومؤسسات النقود الإلكترونية الراغبة في توسيع عروضها في مجال الكريبتو أو تمكين خدمات التحويل بين العملات الرقمية والنقد التقليدي.

وقال أوليكساندر بوتابينكو، الرئيس التنفيذي لشركة Finray Technologies، إن فرق الامتثال لم تعد قادرة على إدارة مخاطر النقد التقليدي والعملات الرقمية عبر أنظمة منفصلة.

وأضاف أن دمج استخبارات البلوكشين الخاصة بـTRM مباشرة داخل XZiel يمنح العملاء رؤية موحّدة وقابلة للتدقيق للمخاطر عبر كلا المسارين، حيث يمكنهم الاحتفاظ بالمعاملات أو تسويتها أو تصعيدها أو توثيق القرارات ضمن بيئة واحدة، وهو ما تتطلبه عمليًا أطر العمل تحت MiCA والتوقعات الإشرافية المتطورة.

ويأتي ذلك في وقت يتوسع فيه عدد متزايد من المؤسسات نحو قطاع الكريبتو، إذ أفادت شركة الخدمات المالية River الشهر الماضي بأن أكثر من نصف أكبر البنوك الأمريكية بدأت أو أعلنت خططًا لتقديم خدمات مرتبطة بالبيتكوين، مثل التداول أو الحفظ.