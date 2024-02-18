قرار هام من الزمالك تجاه مرتضى منصور ونجليه

فجّر الإعلامي إسلام صادق، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن قرار هام من نادي الزمالك، تجاه الرئيس السابق للقعلة البيضاء مرتضي منصور، وأولاده.

وقال إسلام صادق، إن مجلس إدارة نادي الزمالك بصدد اتخاذ قرار بإسقاط وشطب عضوية مرتضى منصور وابنائه أحمد وأمير.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك “مفاجأة من العيار الثقيل الزمالك يدرس شطب عضوية مرتضى منصور وولديه (أمير وأحمد) وأخرون!”

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وكان مرتضى منصور قد خرج بتصريح ناري أمس السبت، عقب إيقاف حكمه في قضية المدير العام للجهاز المركزي للحاسبات. .

وقدم مرتضى منصور للمحكمة، طعن في قضية لمياء خيري المدير العام للجهاز المركزي للحاسبات، وصدر الحكم النهائي بشأن هذه القضية أمس السبت.

من جانبها قبلت المحكمة طعن مرتضى منصور، ومن ثم تم إيقاف تنفيذ حكمه، وهو الحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه بعد تصالح الطرفين..