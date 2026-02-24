تراجع أسهم شركات الأمن السيبراني بعد إطلاق Anthropic أداة Claude Code Security

تام شمس - الثلاثاء 24 فبراير 2026 10:50 مساءً - انخفضت أسهم كبرى شركات الأمن السيبراني المدرجة في البورصة عقب إطلاق شركة Anthropic أداة Claude Code Security يوم الجمعة، وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفحص ثغرات الشيفرة البرمجية.

وأطلقت الشركة الأداة في 20 فبراير ضمن نسخة بحثية تجريبية محدودة.

Claude يفكر كباحث أمني محترف

بحسب موقع الشركة، يقوم روبوت الدردشة Claude بفحص قاعدة الشيفرة بالكامل لاكتشاف الثغرات، والتحقق من كل نتيجة لتقليل الإيجابيات الكاذبة، واقتراح تصحيحات يمكن للمستخدم مراجعتها والموافقة عليها.

وتوضح الشركة أن Claude يحلل الشيفرة “كما يفعل باحث أمني متمرس”، إذ يفهم السياق، ويتتبع تدفقات البيانات، ويكتشف ثغرات قد لا ترصدها الأدوات التقليدية القائمة على مطابقة الأنماط، قبل أن يقترح حلولًا لمعالجتها.

وأفاد تقرير لموقع VentureBeat بأن أحدث نموذج ذكاء اصطناعي متقدم للشركة، Claude Opus 4.6، تمكن بالفعل من اكتشاف أكثر من 500 ثغرة عالية الخطورة كانت قد نجت من مراجعات خبراء على مدى عقود.

وفي 19 فبراير، أطلقت شركة OpenAI، المطورة لـChatGPT، معيارًا جديدًا لتقييم قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة على اكتشاف الثغرات الأمنية في العقود الذكية وتصحيحها واستغلالها. وتصدر Claude Opus 4.6 النتائج في هذا التقييم.

تراجع أسهم شركات الأمن السيبراني

شهدت أكبر خمس شركات أمريكية مدرجة في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات من حيث القيمة السوقية استمرارًا في انخفاض أسعار أسهمها هذا الأسبوع.

وتراجعت أسهم Palo Alto Networks، أكبر شركة أمن سيبراني في الولايات المتحدة بقيمة سوقية تبلغ 116 مليار دولار، بنسبة تقارب 9% منذ إطلاق الأداة.

كما تكبدت CrowdStrike، المتخصصة في أمن نقاط النهاية واستخبارات التهديدات والاستجابة للهجمات السيبرانية، خسائر أكبر، إذ هبط سهمها بنسبة 18% منذ 20 فبراير، ما أدى إلى محو نحو 20 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وفي الوقت ذاته، فقدت شركة Fortinet، ومقرها كاليفورنيا والمتخصصة في تطوير وبيع منتجات الأمن السيبراني، نحو 9% من قيمة سهمها خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيانات Google Finance.

كما تراجعت أسهم شركات رائدة أخرى مثل Cloudflare وZscaler في ظل المنافس الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي.

وقال شرينيك كوثاري، محلل الأمن والبنية التحتية لدى Robert W. Baird، لوكالة رويترز: “ما نشهده اليوم هو استمرار لعمليات بيع مدفوعة بالذعر وتحركها السرديات”.

شركات الأمن السيبراني توسّع خسائر أسهمها يوم الاثنين. المصدر: CompaniesMarketCap

ردود الفعل ليست غير منطقية

أشارت نشرة Kobeissi Letter في منشور مطول يوم الثلاثاء حول تهديد الذكاء الاصطناعي لوظائف قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى أن “هذه التفاعلات ليست غير منطقية”.

وأضافت: “عندما يتمكن الذكاء الاصطناعي من تكرار ما يقوم به الموظفون، تنتقل قوة التسعير إلى المشتري. وهذا هو الأثر الأولي، وهو حقيقي للغاية”.

من جانبهم، قال محللو شركة الخدمات المالية Wedbush إن موجة بيع الأسهم تعود إلى مخاوف ما يُعرف بـ”تجارة شبح الذكاء الاصطناعي”، مشيرين إلى أن دخول Anthropic إلى هذا السوق يعزز الرؤية الأوسع بأن قطاع الأمن السيبراني سيكون أحد أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته Proactive.