منصور بن زايد: المجالس الرمضانية تجمعنا على الخير

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن المجالس الرمضانية تمثل امتداداً لنهجٍ أرساه القادة المؤسسون في التواصل مع أبناء الوطن.

وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «المجالس الرمضانية تجمعنا على الخير، وتمثل امتداداً لنهجٍ أرساه القادة المؤسسون في التواصل مع أبناء الوطن. نهجٌ نحرص على استمراره ونقله إلى الأجيال القادمة، بما يحفظ تلاحم مجتمعنا ويعزز استدامة مسيرتنا».

