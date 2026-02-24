تكنولوجيا: فيفو تكشف عن هاتف آيكو 15 آر كبديل أرخص لهاتف آيكو 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة فيفو عن هاتف آيكو 15 آر الرائد الجديد ذي السعر المعقول للسوق الهندية. يأتي الهاتف الذكي بمواصفات أقل مقارنة بهاتف آيكو 15، ولكنه لا يزال يتميز ببعض الميزات الرائعة.

ظهر هاتف آيكو 15 آر لأول مرة في الهند، حيث تم إطلاقه كإصدار أصغر وأكثر تكلفة معقولة من هاتف آيكو 15 الذي تم إصداره في عام 2025.

يتميز هاتف آيكو 15 آر بشاشة مقاس 6.59 بوصة، ويحتوي على لوحة أموليد بدقة 1.5 كيه مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، وتعتيم بي دبليو إم بتردد 4320 هرتز، و 5000 شمعة من ذروة السطوع المحلي. يوجد أسفل الشاشة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، بينما تحتوي فتحة الكاميرا الأمامية على مستشعر بدقة 32 ميجابكسل.

ولتمييزه بشكل أكبر عن هاتف آيكو 15، زودت فيفو هاتف آيكو 15 آر بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس. سيتمكن المشترون من الاختيار بين إصدار بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مقترنة بمساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من نوع يو إف إس 4.1.

جزيرة الكاميرا عبارة عن مربع بزوايا دائرية ولكن بداخلها دائرة تضم مستشعرين، كاميرا رئيسية سوني إل واي تي – 700 في بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة إف/1.88 مع تثبيت بصري للصورة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة إف/2.2. وكما هو معتاد في معظم الهواتف الذكية هذه الأيام، يتوفر للمستخدمين أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور مثل التنقيح بالذكاء الاصطناعي، وممحاة الانعكاس بالذكاء الاصطناعي، وتغيير الموسم بالذكاء الاصطناعي، وتقنية يو إتش دي بالذكاء الاصطناعي التي تزيد من وضوح الصور.

يأتي الهاتف مزودا بنظام أوريجين أو إس 6.0 وتعد فيفو بأنه سيستمر في العمل بسلاسة لمدة 5 سنوات. يجلب نظام التشغيل ميزات مثل خلفيات الصور الحية، وعكس الشاشة، والتحكم عن بعد في أجهزة الحاسوب الشخصية التي تعمل بنظامي ويندوز وماك، ونظام مشاركة الملفات بنقرة واحدة الذي يعمل مع هواتف آيكو وآيفون. كما يستحق دعم البرامج الإشادة حيث سيتلقى هاتف آيكو 15 آر 4 أجيال من ترقيات إصدار أندرويد و 6 سنوات من التحديثات الأمنية.

يحمل هاتف آيكو 15 آر تصنيفي آي بي 68 وآي بي 69 لمقاومة الغبار والماء. ويحتوي على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 7600 مللي أمبير في الساعة بينما يبلغ سمكه 7.9 ملم فقط. وهناك دعم للشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط، والشحن الالتفافي، والشحن السلكي العكسي بقدرة 7.5 واط. وتشمل الميزات الأخرى واي فاي 7، وبلوتوث 6.0، ودعم شريحتي اتصال، ومنفذ يو إس بي 2.0.

يتوفر هاتف آيكو 15 آر بلون فارس الظلام الذي يتميز بظهر من الألياف الزجاجية ولون الفضة المنتصرة الذي يتميز بنمط مربعات وظهر زجاجي، وهو متاح للطلب المسبق بدءا من اليوم مقابل 44999 روبية هندية، أي حوالي 495 دولارا أو 421 يورو، للطراز الأساسي بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، و 47999 روبية هندية، أي حوالي 528 دولارا أو 449 يورو، لإصدار 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين 256 جيجابايت، و 52999 روبية هندية، أي حوالي 583 دولارا أو 496 يورو، لإصدار 16 جيجابايت ومساحة تخزين 512 جيجابايت. وتقول آيكو إنها ستدرج زوجا مجانيا من سماعات الأذن آيكو تي دبليو إس 1 إي مع جميع الطلبات المسبقة التي يتم إجراؤها حتى الساعة 11:59 مساء بتوقيت الهند القياسي في 1 مارس.

المصدر: