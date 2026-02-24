تكنولوجيا: هونر تنشر الدعوة الرسمية لحضور الحدث العالمي لإطلاق منتجات HONOR في مؤتمر MWC برشلونة 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يسرّنا دعوتكم إلى حضور الحدث العالمي لإطلاق منتجات علامة HONOR في مؤتمر MWC برشلونة 2026، حيث سنقوم بعرض هاتف HONOR Robot Phone المُرتقب، ونقدم لكم لمحةً حصرية عن مستقبله. كما سنقدم لكم هاتف HONOR Magic V6، الجيل الجديد من هواتفنا القابلة للطي، والذي يتميز بمتانة محسّنة، وبطارية أكبر، وتصميم أنحف، مما يعزز ريادة HONOR في مجال الهواتف القابلة للطي. وستُبرز الأجهزة الرائدة القادمة، مثل MagicPad 4 وMagicBook Pro 14، كيف تعزز الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الإنتاجية من خلال أداء فائق في تصميم فائق النحافة.

انطلاقاً من إيماننا الراسخ بمستقبل الذكاء الاصطناعي، تسترشد HONOR برؤية علامتها التجارية التي ترتكز على “دمج التصميم الذي يضع الإنسان في المقام الأول مع التكنولوجيا لتحقيق أقصى إمكاناته”. بعد إطلاق HONOR ALPHA PLAN في مؤتمر MWC برشلونة 2025، سيسلط إطلاق هذا العام الضوء على أحدث إنجازاتنا. من الأجهزة الرائدة إلى ابتكارات الروبوتات، سنُظهر رؤيتنا لمستقبلٍ يتكامل فيه الإنسان والآلة بتناغم في مؤتمر MWC.

ندعوكم للانضمام إلينا في هذا الحدث لمشاهدة مستقبل الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واختبار ابتكاراتنا الرائدة عن قرب، *كما نرجو مشاركة الموعد مع متابعينكم

(جدول الأعمال)*

فعالية الإطلاق الرئيسية لـ HONOR

• التاريخ: 1 مارس 2026

• التوقيت: من13:00 حتى 14:00 بتوقيت وسط أوروبا (CET)

• الموقع: قصر المؤتمرات في برشلونة

• العنوان: أفينيدا لا رينا ماريا كريستينا، 08004 برشلونة، إسبانيا

كما يسعدنا استقبالكم في جناح HONOR رقم 3H10 في القاعة 3، حيث يمكنكم استكشاف أحدث ابتكاراتنا عن قرب.

https://x.com/honorglobal/status/2025858418787876919?s=46&t=qsL0Kdl3UVtMjvTaS4s3QA