- 1/2
- 2/2
نشرت المذيعة والإعلامية السودانية, سهام عمر, صور حديثة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, سخرت فيها من الهزيمة القاسية التي مني بها فريق برشلونة, أمس الخميس.
وكان برشلونة, قد تجرع هزيمة مذلة وقاسية أمام أتلتيكو مدريد, برباعية نظيفة, في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا, أمس الخميس.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت مذيعة قناة النيل الأزرق, السابقة وهي ترتدي “تشيرت”, أتلتيكو مدريد, وتلوح بأصابعها الأربعة في إشارة لهزيمة البارسا.
وكتبت سهام عمر, على الصورة: (والله الفكرة كانت توثيق ودلالة علي مرور اربعة سنوات علي تأسيس القناة الله يسامح الذكاء الاصطناعي اهلنا ببرشلونة رجاءا “ضعوا الكورة واطة” وهدوا اللعب شوية).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. ظهرت بشعار أتلتيكو مدريد وهي تلوح بالرقم 4!! هل قصدت المذيعة السودانية سهام عمر السخرية من برشلونة بعد الهزيمة المذلة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.