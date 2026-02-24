تكنولوجيا: شاهد هاتف Honor Magic V6 باللون الأحمر الأنيق لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نستعرض اليوم نظرة أولى على هاتف Honor Magic V6 باللون الأحمر الجديد، على أن تكشف الشركة جميع التفاصيل رسميًا يوم الأحد. وحتى ذلك الحين، نكتفي بالصور الأولية التي تُظهر أبرز ملامح هذا الإصدار المميز.

يستعد الهاتف للظهور رسميًا خلال فعاليات Mobile World Congress في برشلونة يوم 1 مارس. ويأتي اللون الأحمر هذه المرة بطابع مختلف؛ إذ تعتمد الجهة الخلفية على خامة بملمس يشبه الشمواه، ما يمنح إحساسًا ناعمًا وفاخرًا عند اللمس، خاصة عند تمرير الأصابع أو الأظافر فوق السطح.

يبدو اللون الأحمر عميقًا ومشبعًا عند النظر المباشر، لكن مع إمالة الهاتف تبدأ تفاصيل دقيقة في الظهر بالظهور، فتتغير درجة اللون وتباينه بحسب زاوية الإضاءة. وعند تعرضه لإضاءة معينة، يتلاشى الأحمر تدريجيًا ليقترب من الرمادي الفاتح، ما يخلق تأثيرًا بصريًا متحركًا وجذابًا.

من ناحية التصميم، يحافظ الهاتف على نفس الخطوط العامة للجيل السابق، سواء في الأبعاد أو الوزن، وهو أمر إيجابي نظرًا لأن الإصدار الماضي كان من بين أنحف وأخف الهواتف القابلة للطي في فئته.

وسنعود قريبًا بمزيد من التفاصيل فور الكشف الرسمي الكامل عن الجهاز.

