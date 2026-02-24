وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.