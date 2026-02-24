بعد ٢٠ عامًا على انطلاقها… مايلي سايرس تعود لإحياء إرث هانا مونتانا

دبي - فريق التحرير: أعلنت الفنانة مايلي سايرس رسمياً عن اطلاق حلقة خاصة بعنوان “Hannah Montana 20th Anniversary“ احتفالاً بمرور ٢٠ عاماً على العرض الاول للمسلسل الأيقوني الذي انطلق في ٢٤ مارس ٢٠٠٦.

من المقرر ان تعرض الحلقة الخاصة حصرياً على منصة Disney+ في تاريخ ٢٤ مارس المقبل. و سيشهد العرض حضوراً جماهيرياً حيّاً في استديو التصوير، كما ستتولى المذيعة الشهيرة أليكس كوبر إدارة الحوار و تقديم الفقرات.

سيتمكن الجمهور خلال العرض من مشاهدة لقطات أرشيفية حصرية وكواليس لن تُعرض من قبل ، مما يمنح نظرة مقربة على الرحلة التي خاضتها مايلي منذ طفولتها ك”هانا مونتانا” وصولاً إلى نجوميتها العالمية اليوم.

وفي تصريح عاطفي يعكس وفاءها لبداياتها، قالت مايلي: “ستظل هانا مونتانا دائماً جزءاً من هويتي. حقيقة أن هذا العمل لا يزال يعني الكثير للناس بعد كل هذه السنوات هو أمر أفخر به كثيراً. هذه الاحتفالية هي طريقتي للاحتفال وشكر المعجبين الذين وقفوا بجانبي طوال عشرين عاماً”.

كما أضافت انها تتخيل هذا الحدث كـ “حفل عيد ميلاد ضخم” يليق بالرابط القوي الذي يجمعها بجمهورها الذي كبر معها و مع أغانيها.

ولا تأتي هذه الاحتفالية في سياق التذكير بمحطة مفصلية في مسيرة مايلي سايرس فحسب، بل ايضاً في اطار اعادة إحياء أحد أبرز الاعمال التي شكلت ظاهرة جماهيرية عالمية، إذ ساهم هذا العمل منذ انطلاقه عام ٢٠٠٦ في رسم ملامح جيل كامل من المراهقين و أعاد تعريف مفهوم “النجم المزدوج” ضمن الإنتاجات التلفزيونية الموجهة للفئة الشبابية، قبل أن يتحول الى علامة فارقة في الثقافة الشعبية العالمية.