رأي خاص: مشهد الوداع الأقسى… “سرّ وقدر” يطوي صفحة فادي إبراهيم بعد قتله

دبي - فريق التحرير: شكّلت الحلقة السادسة من مسلسل “سرّ وقدر” منعطفًا دراميًا حادًا، بعدما دخل العمل مرحلة ما بعد اغتيال النائب ورجل الأعمال وليد الصايغ، الشخصية التي أدّاها الراحل فادي إبراهيم، في لحظةٍ طبعت المشاهدين بصدمة كبيرة، ليس فقط على مستوى الأحداث، بل لما تحمله من رمزية مؤثرة بعد رحيله في الواقع في شباط/فبراير ٢٠٢٤.

الحلقة السادسة لم تكتفِ بوقع الفاجعة، بل ركّزت على تداعياتها النفسية والعائلية والسياسية. فكاتيا كعدي، التي كانت تستعد لبدء فصل جديد من حياتها إلى جانبه وإعلان حملها، وجدت نفسها أمام خسارة مزدوجة: رجل أحبّته سرًا وتزوجته منذ سنوات، ومستقبل كانت تحلم به. انهيارها بدا صادقًا وموجعًا، خصوصًا مع شعورها بأن علاقتها به ستبقى معلّقة بين السرّ والاعتراف.

في المقابل، عاشت رهف عبدالله صدمة مختلفة، صدمة الزوجة التي تواجه رحيل شريك حياتها، فيما حملت الأم وفاء طربيه ألمًا مركّبًا بين الحزن والقلق من خفايا ما حدث. المشهد العائلي كان مشحونًا بالعاطفة، وعكس حجم الفراغ الذي تركه وليد الصايغ (فادي ابراهيم) في حياة من حوله.

دراميًا، الحادث لم يكن قضاء وقدر، بل جريمة مدبّرة بعناية، ما أدخل العمل في مسار تشويقي تصاعدي. الشكوك تتّسع، والدوائر تضيق، والأسئلة تتكاثر: من المستفيد من غيابه؟ وهل تكشف التحقيقات تورّط جهة قريبة أم خصم بعيد؟

رحيل وليد الصايغ أخرج الشخصيات من مناطق الراحة إلى مساحة المواجهة، وفتح الباب أمام تحوّلات كبرى ستنعكس على مسار الأحداث في الحلقات المقبلة. وفي خلفية كل ذلك، يبقى حضور فادي إبراهيم طاغيًا، بأدائه الهادئ والقوي الذي منح الشخصية ثقلها وهيبتها، ليبدو وكأن العمل يودّع أحد أعمدته في مشهد درامي يختلط فيه الفن بالواقع.

ورغم أن ظهور الراحل فادي إبراهيم في مسلسل “سر وقدر” اقتصر على عدد محدود من الحلقات، إلا أن حضوره كان طاغيًا ومؤثرًا، إذ منح العمل ثقلًا دراميًا واضحًا منذ إطلالته الأولى. الجمهور كان يترقّب مشاهدته في هذا العمل الذي يُعدّ من آخر ما صوّره قبل رحيله، فشكّل ظهوره قيمة إضافية للمسلسل. ورغم أن التعب بدا ظاهرًا عليه في بعض اللقطات، فإن احترافيته وخبرته الطويلة مكّنتاه من تقديم شخصية وليد الصايغ بأداء متماسك وبراعة لافتة، مؤكّدًا مرة جديدة مكانته كأحد أعمدة الدراما اللبنانية.

المسلسل من تأليف فيفيان أنطونيوس وإخراج كارولين ميلان، ويواصل جذب المتابعين بتصاعد إيقاعه وتداخل خطوطه بين الدراما العائلية والتشويق السياسي، في عمل يُراهن على المفاجآت حتى اللحظة الأخيرة. ويشارك في بطولته إلى جانب فادي إبراهيم كلّ من: وفاء طربيه، رهف عبدالله، ناتالي حموي، وسام شمص، خالد السيد، فاديا عبود، بيتر سمعان، آلان الزغبي وغيرهم. وهو من إنتاج شركة فينيكس بكتشرز.

نذكر أنّ الفنان الكبير فادي ابراهيم غادر عالمنا في شهر شباط/ فبراير ٢٠٢٤ عن عمر ناهز ٦٧ عامًا بعد أشهر من المعاناة مع داء السّكريّ.

