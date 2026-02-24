شكرا لقرائتكم خبر مكة المكرمة في رمضان: أيام من السكينة بجوار البيت العتيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تُقاس الزيارة إلى مكة المكرمة بأداء العمرة، والصلوات في الحرم الشريف، ومجاورة بيت الله الحرام، ذلك الحلم الذي راود الأنبياء والصالحين عبر العصور؛ ولذلك تفتح مكة ذراعيها للزوار والمعتمرين لقضاء أيام يملؤون فيها أرواحهم بالطمأنينة، ويتزودون بلحظات روحية وإيمانية، يعايشون فيها قدسية المكان بكل تفاصيلها؛ حيث تتحول الإقامة إلى امتداد للعبادة، وتصبح كل لحظة في قُرب الحرم الشريف فرصة للتجدد الروحي.

فالعيش في كنف مكة المكرمة، بالقرب من البيت العتيق، واستحضار السيرة والتاريخ، والمشي في طرقات مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، يمنح الزائرَ والمعتمرَ تجربةً روحيةً لا تتكرر إلا في تلك البقعة المباركة.

في شهر رمضان المبارك، تقدّم مكة المكرمة نموذجًا فريدًا، يجمع بين قدسية المكان وتطوّر الخدمات، حيث أعدّت العاصمة المقدسة كافة مرافقها وخدماتها لخدمة الزوار والمعتمرين، لتهيّئ لهم تجربة روحية استثنائية لا تضاهى، كما أعدّت وجهاتها ومعالمها الدينية والتاريخية والسياحية لتكون ضمن خيارات وتجارب عديدة يستمتع بها الزوار، من أجل إثراء تجربتهم الروحية والسياحية، التي تجعل من رحلتهم إلى أم القرى تجربة لا تُنسى، حيث باتت زيارة مكة المكرمة تجربة متكاملة، يقضي فيها الزائر عدة أيام في رحلة من العبادة والإيمان والثقافة والتاريخ، والعديد من الخيارات الأخرى التي تناسب الكبار والصغار والشباب وكل أفراد العائلة.

إلى جانب أداء الصلوات الخمس في المسجد الحرام في أوقات مختلفة من اليوم، وتجربة الطواف في أوقات الثلث الأخير من الليل، حين يخلو القلب من الضجيج، وصلاة الفجر وسط مشهد مهيب تتلاقى فيه القلوب من كل لغات الأرض، وتخصيص وقت للتأمل وقراءة القرآن والدعاء في رحاب البيت العتيق، تتاح أمام الزائر أيضًا فرصة اقتفاء خطى الرسول في صعوده إلى جبل النور وغار حراء، حيث كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه تغيَّر تاريخ البشرية، حين نزل جبريل بالوحي من الله على رسوله الكريم، كما يمكنه الصعود إلى جبل ثور، حيث الغار الذي مكث فيه الرسول مع صاحبه أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) ثلاث ليالٍ أثناء الهجرة إلى المدينة المنورة مختفيًا عن أعين المشركين.

ومن أبرز المواقع والوجهات التي تحتضنها مكة المكرمة، ويمكن للزائر التعرّف عليها أيضًا، مراحل وآليات حياكة كسوة الكعبة المشرفة وتاريخها وما تحمله من آيات ونقوش، من خلال معرض كسوة الكعبة، الذي يُعد من أكثر الأماكن المحبّبة للزيارة لدى الزوار والمعتمرين.

ومن بين الوجهات الشهيرة التي تحظى بها مكة المكرمة، يوجد العديد من المتاحف التي تعرض المقتنيات التاريخية والدينية، ومن أبرزها معرض الحرمين الشريفين الذي يشاهد فيه الزائر مراحل بناء وتعمير المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وكذلك متحف مكة المكرمة، الذي يعرّف الزائر على تاريخ المنطقة حتى العهد الإسلامي، إلى جانب متحف برج الساعة، الذي يقدم للزوار رحلة إيمانية كونية مثيرة.

لا تكتفي مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك بأن تكون محطة عابرة للزيارة، بل تتجسد كوجهة سياحية دينية متكاملة، تتجاوز حدود الوقت لتغدو تجربة معيشية متكاملة، فالإقامة لعدة ليالٍ في مكة تمنح الزائر فرصة التوغل في أجواء الشهر الفضيل، حيث السكينة التي تملأ المكان، والعبادة التي تنساب بسلاسة، والخدمات الراقية المدعومة بتنظيم دقيق، تجربة تغادرها الروح وقد امتلأت بالطمأنينة، وتحمل في ذاكرتها رصيدًا عميقًا من اللحظات الإيمانية التي يصعب نسيانها.

