أمانة جدة تضبط أكثر من 5,200 قطعة وملصق لملابس رياضية مقلدة

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية الأستاذ ياسر بن سراج بخش، أن الفرق الميدانية رصدت الموقع المخالف وباشرت التعامل معه فورًا، حيث تبيّن احتواؤه على مرافق مخصصة لسكن العمالة وأخرى للتصنيع والتخزين، إضافة إلى تجهيزات تشغيل متكاملة شملت ماكينات طباعة ليزر وحرارية، وماكينة خياطة وتطريز صناعية وأجهزة حاسب آلي تُستخدم في تجهيز وطباعة المنتجات المقلدة.
وبيّن أن أعمال الحصر أسفرت عن ضبط أكثر من (600) قطعة ملابس رياضية تحمل شعارات أندية وعلامات تجارية عالمية مقلدة، ونحو (2,475) ملصقًا لشعارات أندية مختلفة كانت معدّة للاستخدام في عمليات الطباعة، إلى جانب (2,180) قطعة ملابس خام غير مطبوعة.
وأضاف أن الملابس الخام سُلمت للجمعية الخيرية للاستفادة منها وفق الإجراءات المتبعة، فيما أُحيلت بقية المضبوطات إلى لجنة الجرد ببلدية الجنوب الفرعية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية وإتلافها حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة، مشيرًا إلى أن الحملة نُفذت بدعم بلدية الجنوب وبمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والضبط الميداني، والدفاع المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، في إطار تكامل الجهود الحكومية لتعزيز الرقابة والامتثال للأنظمة.
يذكر أن الحملة تأتي ضمن جهود أمانة محافظة جدة لمتابعة الأنشطة المخالفة داخل المواقع العشوائية، والتعامل بحزم مع أي ممارسات مخالفة.
