تكنولوجيا: تأكيد هاتف OnePlus 15T رسميًا… هاتف مدمج بمواصفات عملاقة على الطريق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة OnePlus رسميًا إطلاق هاتف OnePlus 15T بعد انتشار عدة تسريبات وشائعات منذ بداية العام. وأعلن مدير مجتمع OnePlus، Shuai Lan، أن الهاتف سيُطلق قريبًا في الصين، ويستهدف عشاق الهواتف المدمجة، مع وعد بتجربة استخدام قوية في جهاز صغير الحجم.

تشير التسريبات إلى أن OnePlus 15T سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وسيحمل أكبر بطارية في هاتف من هذا الحجم، مع دعم للشحن اللاسلكي.

كما يُتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.32 بوصة وبدقة 1.5K، وكاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي 50 ميجابكسل ومستشعر تليفوتوغرافي 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية 16 ميجابكسل، ووزن يبلغ 194 غرامًا.

أما بالنسبة للألوان، فيتوقع أن يتوفر الهاتف بخيارات مثل الأبيض، والكاكاو، والأخضر، لتلبية أذواق المستخدمين المختلفة.

المصدر