برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بفوز سهل على ليفانتي

استعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعد أسبوع واحد من فقدانها عقب فوزه 3-0 على ضيفه ليفانتي اليوم الأحد.
ورفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة من 25 مباراة متفوقاً بنقطة واحدة على ريال مدريد الذي كان خسر أمام ريال سوسيداد أمس السبت.
وتوقف رصيد ليفانتي عند 18 نقطة من 25 مباراة في المركز قبل الأخير، حيث يتأخر بسبع نقاط عن منطقة الأمان.
وافتتح الشاب مارك بيرنال التسجيل لصاحب الأرض بعد تمريرة عرضية من إيريك غارسيا، حولها اللاعب البالغ عمره 18 عاماً في الشباك بعد أربع دقائق من البداية.
وعزز الهولندي فرينكي دي يونغ من تفوق فريق المدرب هانزي فليك بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 32.
واختتم فيرمين لوبيز أهداف برشلونة بعد تمريرة من لامين يامال قبل تسع دقائق من النهاية.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
