وزير الصحة والسفير القطري يدشنان بداية وصول جسر بحري لأدوية منقذة للحياة تقدر بـ(1000) طن

دشن وزير الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، برفقة سفير دولة قطر لدى السودان، سعادة السفير محمد إبراهيم السادة، اليوم بميناء الأمير عثمان دقنة بمدينة سواكن، وصول الدفعة الأولى من المنحة الطبية القطرية المقدمة من صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع الهلال الأحمر القطري.

وعبّر وزير الصحة عن شكره العميق لدولة قطر حكومةً وشعباً، ولصندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، مؤكداً أن هذا الدعم السخي يمثل شريان حياة للنظام الصحي السوداني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد الوزير أن الشحنة الحالية تأتي ضمن جسر بحري وجوي متواصل منذ بداية الأزمة في السودان، وتستهدف توفير الاحتياجات العاجلة من الأدوية المنقذة للحياة، والمحاليل الوريدية، وأدوية الطوارئ، وعلاجات الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى مستلزمات مكافحة الأوبئة كالملاريا والحميات.

وأوضح السفير القطري محمد إبراهيم السادة أن هذه الشحنة، التي بدأت بـ70 شاحنة مبردة، هي بداية لمنحة ضخمة من المقرر أن تتجاوز 1000 طن من الأدوية والمستهلكات الطبية.

ومن جانبه أعلن الهلال الأحمر القطري أن إجمالي شاحنات التبريد المخصصة لنقل هذه المنحة سيصل إلى نحو 130 شاحنة، ستكتمل عمليات وصولها وتفريغها خلال الشهر الجاري.

من جهته تعهد مدير ميناء الأمير عثمان دقنة، الكابتن طه أحمد مختار، بتقديم كافة التسهيلات الجمركية واللوجستية وتسريع الإجراءات الإدارية لضمان خروج الشحنات من الميناء دون تأخير، وصولاً إلى المقر الرئيسي للصندوق القومي للإمدادات الطبية، ومن ثم توزيعها على أفرع الصندوق في جميع ولايات السودان حسب الحاجة.

والجدير بالذكر أن التدشين شهد حضور عدد من قيادات وزارة الصحة وهيئة الجمارك والإمدادات الطبية، وفريق منظمة الهلال الأحمر القطري.

