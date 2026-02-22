البرهان يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بذكرى تأسيس المملكة

البرهان بعث السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم ببرقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية متمنياً للمملكة حكومة وشعباً مزيداً من التطور والنماء.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بما حققته المملكة السعودية من نهضة حضارية راسخة وإنجازات تنموية شاملة على مدى العقود الماضية، مؤكداً حرص السودان على توطيد أواصر الأخوة وعلاقات التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية.

كما بعث سيادته ببرقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة، معرباً عن أمله في أن تشهد المملكة، مزيداً من التقدم والازدهار مؤكدا عمق العلاقات السودانية السعودية.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

