اليوم الأحد عطلة رسمية بسوق الأسهم السعودية بمناسبة يوم التأسيس

تراجعت أسعار الصويا على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الجمعة في بورصة شيكاغو التجارية للسلع، لكنها حققت مكاسب أسبوعية هي الثالثة على التوالي.

وقال أحد متداولي الزيوت في سنغافورة: "السوق يتوقع أن تشتري الصين المزيد من فول الصويا الأمريكي، ومعدل تكسير فول الصويا المحلي في الولايات المتحدة قوي جدًا، وهذه عوامل داعمة للأسعار. لكن توقعات الزراعة في الولايات المتحدة وإمدادات أمريكا الجنوبية ستستمر في الضغط على الأسعار."

ارتفاع الأسعار مستمر للأسبوع الثالث

ارتفعت أسعار فول الصويا حوالي 2% هذا الأسبوع، محققة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. أما الذرة فقد خسرت حوالي 1%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أكثر من شهر، في حين ارتفع القمح أكثر من 3% للأسبوع الثاني على التوالي.

توقعات المشتريات الصينية

يتوقع السوق أن تشتري الصين المزيد من فول الصويا الأمريكي بعد عودتها من عطلة رأس السنة القمرية الأسبوع المقبل. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس دونالد ترامب إن الصين تدرس شراء كمية إضافية تبلغ 8 ملايين طن متري.

السجل القياسي لمعالجة فول الصويا

في يناير، سجل معدل تكسير فول الصويا الأمريكي أعلى مستوى له في أول شهر من العام، في حين بلغت مخزونات زيت الصويا أعلى مستوياتها منذ أبريل 2023، وفق بيانات شهرية صادرة عن جمعية معالجة البذور الزيتية الوطنية (National Oilseed Processors Association) يوم الثلاثاء.

توقعات زيادة الزراعة تحد من صعود الأسعار

مع ذلك، من المتوقع أن تحد زيادة مساحة الزراعة من المكاسب المحتملة. من المقرر أن يزرع المزارعون الأمريكيون المزيد من فول الصويا وأقل من الذرة في 2026 مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من توقع أن يكون محصولا كلا المحصولين ثاني أكبر محصولين على الإطلاق، وفق ما ذكرته وزارة الزراعة الأمريكية يوم الخميس.

وتوقعت الوزارة زراعة الذرة على مساحة 94 مليون فدان هذا العام، بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 98.8 مليون فدان في 2025، بينما من المتوقع أن ترتفع مساحة زراعة فول الصويا إلى 85 مليون فدان، مقارنة بـ 81.2 مليون فدان العام الماضي.

وقال المجلس الدولي للحبوب يوم الخميس إن الإمدادات العالمية للقمح قد تشهد تضييقًا في موسم 2026/27، في حين قد يشهد إنتاج الذرة أيضًا تراجعًا.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو أيار في نهاية الجلسة بنسبة 0.8% إلى 4.39 دولار للبوشل.

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو أيار بنسبة 0.2% إلى 11.53 دولار للبوشل.

القمح

وقفزت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مايو أيار بنسبة 2.6% إلى 5.80 دولار للبوشل.