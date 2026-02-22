تكنولوجيا: Galaxy AI يتحول إلى منظومة ذكاء اصطناعي متعددة الوكلاء مع تكامل عميق واستراتيجي مع Perplexity AI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أبحاث داخلية أجرتها سامسونج أن الغالبية العظمى من المستخدمين (ما يقارب 8 من كل 10) يعتمدون بانتظام على أكثر من وكيل ذكاء اصطناعي واحد.

وانطلاقًا من هذه النتائج، تعمل الشركة على إعادة تطوير Galaxy AI بما يتماشى مع مستقبل يعتمد على تعدد الوكلاء، بهدف تسهيل تجربة التنقل بين أكثر من نظام ذكاء اصطناعي بسلاسة أكبر.

تضيف سامسونج دعمًا للوكلاء المتعددين على مستوى نظام التشغيل نفسه، ما يمنح Galaxy AI تكاملًا عميقًا يواكب التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن خلال هذا الدمج على مستوى النظام، تضمن الشركة إدخال وكلاء جدد بطريقة منسجمة مع تجربة Galaxy المألوفة للمستخدمين.

يسمح هذا التكامل للمستخدم بالتحكم في عدة وكلاء دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات أو تكرار الأوامر، كما يمنح كل وكيل السياق اللازم لتقديم تفاعلات أكثر طبيعية وسلاسة.

ينضم Perplexity كأول وكيل جديد ضمن هذا التوجه، حيث يمكن استدعاؤه عبر قول “Hey Plex” أو من خلال تخصيص الزر الجانبي له. ومن المقرر أن يظهر على الأجهزة الرائدة القادمة من Galaxy، بالتزامن مع اقتراب إطلاق سلسلة Galaxy S26.

يتكامل Plex بعمق مع تطبيقات سامسونج الأساسية مثل Gallery وNotes وCalendar وClock وReminder، إضافة إلى دعمه لبعض تطبيقات الطرف الثالث. كما يتميز بقدرته على تنفيذ مهام متعددة الخطوات ضمن تدفقات عمل متكاملة.

تؤكد سامسونج في بيانها الصحفي أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالأجهزة المدعومة وتجربة الاستخدام. وتشير التوقعات إلى أن تحديث One UI 8.5 قد يجلب بعض هذه الميزات (أو جميعها) إلى هواتف Galaxy S وGalaxy Z الأقدم.

يصرّح وون جون تشوي، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس مكتب البحث والتطوير في قطاع تجربة الأجهزة المحمولة لدى Samsung Electronics، بأن الشركة ملتزمة ببناء منظومة ذكاء اصطناعي مفتوحة وشاملة تتيح للمستخدمين مزيدًا من الخيارات والمرونة والتحكم، موضحًا أن Galaxy AI يعمل كمنسّق يجمع أشكالًا متعددة من الذكاء الاصطناعي في تجربة واحدة طبيعية ومترابطة.

وفي سياق متصل، كشفت سامسونج مؤخرًا عن إصدار مطوّر من Bixby ضمن One UI 8.5، يتيح تعديل إعدادات النظام عبر أوامر بلغة طبيعية بدلًا من الصيغ الجامدة، إضافة إلى تقديم نتائج بحث ويب فورية للحصول على إجابات محدثة.

