تكنولوجيا: جوجل تُنهي بهدوء تجربة تطبيق الطقس على اندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه جوجل إلى إنهاء الطريقة البسيطة التي اعتاد مستخدمو اندرويد استخدامها للاطلاع على حالة الطقس. إذ بدأت الشركة في الاستغناء عن اختصار الطقس الذي كان يعمل كتجربة خفيفة داخل تطبيق البحث، واستبداله بواجهة جديدة تعتمد بالكامل على نتائج الويب.

كانت قد بدأت جوجل منذ نوفمبر الماضي اختبار إعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة طقس جديدة ضمن نتائج البحث، وذلك في إطار تجربة محدودة.

لكن تشير التقارير الآن إلى بدء تعميم التغيير على نطاق أوسع، ما يعني اقتراب نهاية تجربة الطقس المبسطة التي اعتمد عليها المستخدمون لسنوات.

عند الضغط على اختصار الطقس من الشاشة الرئيسية، يُنقل المستخدم حاليًا إلى صفحة نتائج بحث تعرض بيانات الطقس بتصميم مألوف يتضمن خلفية Froggy، وملخصًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توقعات لعشرة أيام، وقوائم منسدلة لعرض جودة الهواء، والرطوبة، والرياح، ونسب هطول الأمطار.

ورغم استمرار توفر المعلومات نفسها، لم تعد التجربة في وضع ملء الشاشة المستقل كما في السابق، بل أصبحت أقرب إلى صفحة بحث تقليدية تحتوي على روابط ومحتوى إضافي أثناء التمرير.

ويرى البعض أن ذلك يمثل تراجعًا في تجربة الاستخدام، خاصة أن جوجل لا توفر تطبيق طقس رسميًا عامًا لكل أجهزة اندرويد، باستثناء التطبيق الحصري لهواتف Pixel.

ولا يزال التغيير لم يصل إلى جميع المستخدمين حتى الآن، إذ تحتفظ بعض الأجهزة بالتجربة القديمة، لكن المؤشرات توحي بأن الإلغاء الكامل أصبح مسألة وقت.

