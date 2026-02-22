الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 02:23 مساءً - يوم التأسيس.. استذكار لمسيرة بناء انطلقت عام 1727 وترسخ تمكين الكفاءات الوطنية

يمثل يوم التأسيس محطة وطنية نستحضر فيها قصة بناء الدولة السعودية التي بدأت عام 1727م على يد الامام محمد بن سعود، حين أرسى دعائم دولة قامت على الاستقرار ووحدة الصف وجعلت الإنسان محور التنمية، لتواصل المملكة منذ ذلك التاريخ مسيرتها بثبات حتى غدت نموذجًا تنمويًا رائدًا يقوم على طموح مستدام ورؤية واضحة للمستقبل.

وشهدت مسيرة التحول الوطني تركيزًا متصاعدًا على تنمية الكفاءات الوطنية، حيث تطور مفهوم التوطين من هدف مرحلي إلى منظومة متكاملة ترتكز على التأهيل النوعي وتمكين أبناء وبنات الوطن من قيادة مختلف القطاعات، وهو ما انعكس في حضور فاعل للكفاءات السعودية كشريك رئيسي في بناء اقتصاد وطني مستدام، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي جعلت الاستثمار في الإنسان أولوية استراتيجية لتعزيز التنافسية ورفع كفاءة سوق العمل.

وفي هذا السياق، يؤكد معهد الصناعات الغذائية اعتزازه بالمشاركة في هذه المسيرة الوطنية عبر تأهيل الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات المتخصصة التي تواكب احتياجات القطاعين الصناعي والغذائي، بما يسهم في تعزيز نسب التوطين ودعم التنمية المستدامة.

ويجسد يوم التأسيس تأكيدًا على استمرارية البناء وتجديدًا للعهد بأن يظل الإنسان السعودي محور التنمية وصانع مستقبل وطنه.