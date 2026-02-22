ضبط 19101 مخالف لأنظمة الاقامة والعمل وامن الحدود خلال اسبوع في مناطق المملكة

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 03:03 صباحاً - اسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي انظمة الاقامة والعمل وامن الحدود، التي نفذت في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 24 / 8 / 1447هـ الموافق 12 / 2 / 2026م الى 1 / 9 / 1447هـ الموافق 18 / 2 / 2026م، عن ضبط 19101 مخالف، وفقا لما اعلنته وزارة الداخلية السعودية.

واوضحت النتائج ان عدد المخالفين لنظام الاقامة بلغ 12153 مخالفا، فيما ضبط 4103 مخالفين لنظام امن الحدود، و2845 مخالفا لنظام العمل، كما تم ضبط 1663 شخصا اثناء محاولتهم عبور الحدود الى داخل المملكة، شكل اليمنيون منهم 45% والاثيوبيون 54% وجنسيات اخرى 1%، في حين ضبط 31 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود الى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبطت الجهات المختصة 28 متورطا في نقل وايواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.

وبلغ اجمالي المخالفين الخاضعين حاليا لاجراءات تنفيذ الانظمة 21491 وافدا مخالفا، منهم 20156 رجلا و1335 امرأة، كما احيل 15585 مخالفا الى بعثاتهم الدبلوماسية لاستكمال وثائق السفر، واحيل 1389 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 14893 مخالفا.

واكدت وزارة الداخلية ان من يسهل دخول مخالفي نظام امن الحدود او ينقلهم او يوفر لهم الماوى او يقدم لهم اي مساعدة يعرض نفسه لعقوبات تصل الى السجن 15 سنة وغرامة تصل الى مليون ريال مع مصادرة وسيلة النقل والسكن والتشهير به، مشيرة الى ان الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والامانة، داعية الى الابلاغ عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين 999 و996 في بقية المناطق.