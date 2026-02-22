الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 22 فبراير 2026 03:03 صباحاً - انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان بتبرعات قيادية تتجاوز 70 مليون ريال

منصة إحسان انطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة عبر منصة «إحسان»، عقب صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، امتدادا لنهج القيادة في دعم العمل الخيري وتعظيم أثره خلال شهر رمضان المبارك، واستهلت الحملة بتبرعين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بإجمالي 70 مليون ريال.

وشهدت الحملة تبرعين سخيّين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإجمالي بلغ 70 مليون ريال، في تجسيد لحرص القيادة على ترسيخ قيم العطاء وتعزيز العمل الانساني في المملكة، كما سجلت الحملة في يومها الاول اقبالا واسعا من افراد المجتمع والمحسنين والميسورين، حيث تجاوز اجمالي التبرعات 646 مليون ريال عبر اكثر من 1.8 مليون عملية تبرع، بما يعكس ثقافة البذل والعطاء في المجتمع السعودي.

وتواصل منصة «إحسان» استقبال اسهامات المحسنين طوال شهر رمضان في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما في ذلك صندوق احسان الوقفي، عبر قنواتها الرقمية من خلال التطبيق والموقع الالكتروني والرقم الموحد 8001247000، بما يعزز استدامة العمل الخيري وتنميته في المملكة.