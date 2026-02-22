انت الان تتابع خبر السيد الصدر يدعو الى وقفة دولية بعد تصريحات "هاكابي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في بيان، "اصدر السفيه الامريكي لدى الكيان الصهيوني فتوى مثيرة للجدل".وتساءل الصدر "متى كان للعلماني حق الفتوى ومتى كان اللاديني يعمل وفق القصص السماوية".

وتابع "من هنا ندعو كل الجهات الدولية والاسلامية لكبح جماح الثور الارهابي المتعطش للدماء.."، داعيا الى "وقفة سياسية دولية جادة وموحدة لايقاف وقاحتهم".

وكان مايك هاكابي قال في مقابلة صحافية، إن "إسرائيل لديها حق توراتي في السيطرة على كامل الشرق الأوسط من النيل إلى الفرات"، مدعيا تفسيرات تورات.