حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام دولة الكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، سعادة خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسعادة خالد عبدالرحيم الزعابي، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة باليمن والخير، وعلى شعب والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

