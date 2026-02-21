الطقس المتوقع غداً في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع تشكُّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية/ 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المدّ الأول عند الساعة 16:10، والمدّ الثاني عند 04:28، والجَزر الأول عند الساعة 10:08، والجَزر الثاني عند الساعة 52:21.

بحر عُمان خفيف الموج، فيما سيحدث المدّ الأول عند الساعة 13:29، والمد الثاني عند الساعة 00:40، والجَزر الأول عند الساعة 18:42، والمد الثاني عند الساعة 07:43.