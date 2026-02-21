العملات المستقرة تضيف 703 مليون دولار: التفاصيل

شهد قطاع العملات الرقمية المستقرة إضافة نحو 703 مليون دولار هذا الأسبوع، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى حوالي 307.87 مليار دولار مع اقتراب نهاية فبراير، وفق بيانات “DefiLlama”.

ورغم هذا النمو الأسبوعي، لا يزال القطاع منخفض مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ حجم المعاملات المعدلة خلال 30 يوم نحو 7.5 تريليون دولار عبر 1.8 مليار معاملة، بحسب “Artemis Terminal”.

لا تزال USDT وUSDC تهيمنان على المشهد بحصة مشتركة تبلغ 83.62% من السوق.

تراجعت القيمة السوقية لـUSDT بنسبة طفيفة قدرها 0.10% لتستقر عند 183.65 مليار دولار (حصة 59.65%)، في حين ارتفعت USDC بنسبة 0.74% لتصل إلى 73.79 مليار دولار (حصة 23.97%).

في المراكز التالية، سجلت USDS ارتفاع بنسبة 3.8% لتبلغ 6.85 مليار دولار، بينما تراجعت USDe بنسبة 1.65% إلى 6.23 مليار دولار، وهبطت USD1 بنسبة 4.36% إلى 5.1 مليار دولار.

اللافت هذا الأسبوع كان الأداء القوي لعملة BUIDL المدعومة بسندات الخزانة الأمريكية من بلاك روك، إذ قفزت قيمتها السوقية بنسبة 36% لتصل إلى نحو 2.46 مليار دولار.

كما ارتفعت USYC التابعة لـCircle بنسبة 9.43% لتصل إلى 1.69 مليار دولار.

تشير البيانات إلى تحول واضح في الاهتمام بالعملات المستقرة المدرّة للعائد، والتي تمثل حاليا نحو 6.66% من إجمالي السوق (حوالي 20.44 مليار دولار).

ومع انتقال أدوات التمويل التقليدي إلى البلوكشين وتزايد الإقبال على السندات المرمّزة، يبدو أن المنافسة المقبلة في سوق العملات المستقرة لن تقتصر على الاستقرار فقط، بل على القدرة على توفير دخل إضافي لحامليها.

