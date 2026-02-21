بعد قرار المحكمة “ترامب” يفرض تعرفة 10% جديدة: هل يتكرر هبوط سعر البيتكوين؟

وقّع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات، وذلك بعد ساعات من صدور حكم عن المحكمة العليا اعتبر أنه لا يمكنه استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 (IEEPA) لفرض الرسوم التي أقرّها سابقا.

المحكمة العليا، في قرارها بأغلبية 6 مقابل 3، قيّدت استخدام القانون المذكور لفرض تعريفات شاملة، لكنها لم تتطرق إلى آلية إعادة نحو 130 مليار دولار جُمعت من الرسوم السابقة، ما قد يفتح باب نزاعات قانونية طويلة.

ردّ “ترامب” سريعا عبر اللجوء إلى مادة أخرى تُعرف باسم “Section 122″، والتي تتيح فرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يوم قبل تدخل الكونغرس.

ورغم أن القرار القضائي يطال الرسوم المفروضة بموجب (IEEPA) فقط، فإن تعريفات أخرى – مثل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات بموجب “Section 232” – لا تزال سارية.

بالنسبة لسوق الكريبتو، يبرز السؤال المعتاد: هل يتكرر سيناريو الهبوط الحاد؟

سبق لسوق الكريبتو أن تراجع بقوة في فبراير وأبريل من العام الماضي عقب موجات تعريفات مشابهة، كما شهدت تقلبات عند مجرد التهديد بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي.

حتى الآن، يتحرك سعر البيتكوين قرب 68,000 دولار دون رد فعل عنيف.

لكن التجارب السابقة أظهرت أن الاستقرار الأولي لا يعني غياب التقلب، إذ هبطت الأسواق سابقا مع افتتاح جلسات التداول العالمية بعد صدور قرارات مماثلة.

الخلاصة أن التأثير المحتمل على البيتكوين سيعتمد على ردة فعل الأسواق التقليدية وحجم التوتر التجاري المتصاعد.

فإذا تصاعدت المخاوف بشأن النمو العالمي والسيولة، قد نشهد ضغط جديد على الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات الرقمية.

اقرأ أيضا:

شركة “Bitmine” تشتري 45 ألف إيثيريوم خلال يومين: التفاصيل

هاكرز الكريبتو في 2025 يغيرون التكتيك: أموال تُسرق بسرعة وتُغسل ببطء

