تصعيد خطير في كردفان … إسقاط مسيّرات فوق الأبيض واستهداف منزل والي غرب كردفان

شهدت مدينة الأبيض تصعيداً عسكرياً جديداً، بعد تعرضها لقصف بطائرات مسيّرة هجومية، في تطور يعكس اتساع نطاق المواجهات التقنية في إقليم كردفان.

وأفادت مصادر متطابقة بأن المضادات الأرضية التابعة للفرقة الخامسة مشاة «الهجانة» تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها داخل المدينة. وأشارت إلى سماع دوي انفجارات متفرقة في عدد من الأحياء، دون صدور حصيلة رسمية بشأن الخسائر حتى لحظة إعداد الخبر.

وفي تطور متصل، ذكرت مصادر محلية أن طائرات مسيّرة تتبع لمليشيا الدعم السريع استهدفت منزل والي ولاية غرب كردفان بمدينة الأبيض، في خطوة اعتُبرت تصعيداً لافتاً ضمن المواجهات المستمرة في الإقليم.

في المقابل، أعلن الجيش السوداني تمكنه من تدمير ما وصفه بـ«أكبر منظومة تشويش إلكتروني» تابعة للدعم السريع في مدينة النهود، مؤكداً أن العملية تهدف إلى تقليص قدرات الطائرات المسيّرة وتعطيل أنظمة الاتصال.

ويعكس هذا التطور احتدام المواجهة العسكرية والتقنية بين الطرفين، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد على المدنيين والبنية التحتية، وترقب لمسار العمليات خلال الأيام المقبلة.

