افتتاح تأهيل مسجد الشهيد بالخرطوم ودعوات لاعمار مسجدي النيلين وجامعة الخرطوم

افتتح والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، مجمع ومسجد الشهيد بشارع النيل بالخرطوم اليوم، عقب خضوعه لعملية صيانة وإعادة تأهيل، خاصة وأن المسجد جرت بداخله وحوله معركة عبور الكباري واستشهد بداخله خيرة أبناء الوطن.

ويأتي الافتتاح ضمن الجهود الجارية للاستعادة التدريجية لكامل الحياة الطبيعية بالخرطوم، بحضور مدير شرطة الولاية، ومدير هيئة أمن الولاية، وعدد من الوزراء والقيادات الدينية والتنفيذية والمواطنين.

وقال الوالي إن إعادة افتتاح مسجد الشهيد يمثل رسالة طمأنينة للمواطنين، وتعكس حرص حكومة الولاية على إعادة تأهيل دور العبادة واستئناف الأنشطة الدعوية والتعليمية، مضيفاً أن الحكومة ماضية، في خطتها لتأمين الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية وتوفير الخدمات الأساسية.

وأقيمت بالمسجد صلاة الجمعة اليوم، وأم المصلين وقدم الخطبة فضيلة الشيخ عاطف عبدالقادر، مثنياً على مبادرات حكومة ولاية الخرطوم لاعمار المساجد الكبرى. وأشاد الشيخ في خطبته بتضحيات شهداء القوات المسلحة والمجاهدين، مثمناً ما قدموه من تضحيات وبطولات والإسهام في بسط الأمن والاستقرار في أجزاء واسعة من الولاية.

وكشف إمام المسجد عن برامج رمضانية متنوعة تشمل المحاضرات الدينية وحلقات الذكر ومشروعات الإفطار الجماعي، ستنتظم المسجد خلال الأيام المقبلة.

وأشار ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الشيخ أسامة البطحاني، إلى مبادرات إعمار المساجد الكبيرة في أم درمان والخرطوم وبحري.

