تغطية خاصة- أسماء جلال تنفي ارتباطها برجل مطلّق… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: وقعت الممثلة المصرية أسماء جلال ضحية مقلب برنامج “رامز ليفل الوحش”، الذي يقدّمه الفنان رامز جلال على قنوات “أم بي سي” ومنصة شاهد، حيث استقبلها بمقدمة ساخرة قال فيها: “عرفت توصل للشهرة بأسهل طريقة، ولا دور حلو، واللي زاد وغطّى إنها بقت بتعمل مشاهد كلها فلفل وشطة”.

بدأ المقلب باستدراج أسماء للمشاركة في برنامج وهمي بعنوان “الرحلة”، وهو برنامج ترفيهي تقدّمه الإعلامية ألين وطفة، بمشاركة محمود السيسي الذي رافقها خلال مراحل المقلب المختلفة.

وتدور فكرة المقلب داخل ستّ غرف متتالية، تحتوي كلّ منها على تجربة مفاجئة. دخلت أسماء إحدى الغرف برفقة أحد المدوّنين المتفق معهم مسبقًا، قبل أن تتصاعد الأحداث تدريجيًا. وكانت اللحظة الأكثر رعبًا عندما تنكّر رامز بزي غوريلا داخل إحدى الغرف، ما دفعها إلى الصراخ قائلة: “والله هموت”، في حالة من الهلع الواضح.

وفي مرحلة لاحقة، وُضعت أسماء في غرفة بمفردها، قبل أن تُفتح عليها المياه بشكل مفاجئ لإرباكها، تمهيدًا لدخول رامز وكشف هويته في نهاية المقلب.

وخلال الحلقة، تطرّق رامز إلى شائعة ارتباطها بفنان مطلّق، لتؤكد أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرّد إشاعات لا أساس لها من الصحة. كما سألها عن سبب إلغائها متابعة الفنانة هنا الزاهد عبر “إنستغرام”، فردّت قائلة: “مش فاكرة إني عملت إلغاء متابعة”.

ووجّه لها رامز سؤالًا مباشرًا: “مين ممثلة متحبيش تشتغلي معاها؟”، في محاولة لوضعها في موقف محرج، لتجيبه: “مفيش… أنا بشتغل مع الكل”، مؤكدة أنها لا تحمل أي خلافات أو تحفظات تجاه أي من زميلاتها في الوسط الفني. كما كشفت أنها كانت محجّبة في صغرها، قبل أن تتخذ قرار خلع الحجاب لاحقًا.