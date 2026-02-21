شريف سلامة يساند نيللي كريم في أزمتها بـ"على قد الحب"

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل على قد الحب تصاعدًا دراميًا ملحوظًا في العلاقة بين بطلي العمل نيللي كريم وشريف سلامة، بعدما وجدت الأولى نفسها في أزمة مفاجئة تهدد استقرار عملها وتضعها في مواجهة مباشرة مع العاملين لديها.

وتدور الأحداث حول اتهام نيللي بإرسال رسالة من رقم هاتفها الخاص إلى الموظفين تطلب منهم فيها ترك العمل، وهو ما يتسبب في حالة من التوتر والارتباك داخل المؤسسة. وعندما يتوجه شريف إليها لمواجهتها، على خلفية خلاف سابق بينهما واتهامه لها بالتسبب في خسارته، يتفاجأ بمعلومة الرسالة المرسلة من رقمها، لتدخل في حالة انهيار مؤكدة أنها لم ترسل أي رسالة من هذا النوع.

ورغم الخلاف القائم بينهما، يحاول شريف تهدئتها والوقوف إلى جانبها، ويصطحبها للاعتذار للعاملين ومحاولة احتواء الموقف، في خطوة تعكس تعقيد العلاقة بينهما وتداخل المشاعر مع الصراعات المهنية.

كما تتناول الحلقة مشاعر شخصية مها نصار التي تؤدي دورها الفنانة مها نصار، حيث تلوم نفسها لعدم وقوفها بجوار نيللي في أزمتها رغم الخلاف الكبير بينهما، ما يضيف بُعدًا إنسانيًا للأحداث ويعمّق من مسار الصراع الدرامي.

المسلسل يتكون من 30 حلقة، ويجمع في بطولته عددًا من النجوم إلى جانب نيللي كريم وشريف سلامة، من بينهم أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، محمود الليثي، محمد علي رزق، وأحمد سعيد عبد الغني، في عمل درامي اجتماعي يعتمد على تشابك العلاقات الإنسانية والتحديات الشخصية.

