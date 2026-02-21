ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس ​الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية ⁠التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ​يظهر أنه من الجيد وجود ​موازين ‌للسلطة وسيادة القانون ⁠في ​البلدان الديمقراطية. وقال في المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس: «ليس من السيئ وجود محكمة عليا ‌وسيادة قانون»، رداً على سؤال ‌حول قرار المحكمة العليا الأميركية، أمس الجمعة، بأن الرسوم الجمركية ​التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون طوارئ اقتصادية غير قانونية.

وأضاف: «من الجيد وجود سلطة وموازين للسلطة في ‌البلدان الديمقراطية». وذكر أن فرنسا ​ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 10% وستتكيف ​معها، وأن ‌فرنسا ⁠تريد ‌أن تواصل تصدير ‌منتجاتها، بما في ذلك السلع الزراعية والفاخرة والأزياء ⁠ومنتجات قطاع الطيران.

وقال إن هناك ​حاجة ماسة إلى عقلية هادئة، وإن القاعدة الأكثر إنصافاً هي «المعاملة بالمثل»، لا «الخضوع لقرارات أحادية الجانب».