تكنولوجيا: واتساب تطلق ميزة سجل رسائل المجموعات الجديدة لتعزيز تجربة المحادثات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت واتساب ميزة جديدة تحمل اسم سجل رسائل المجموعات، بهدف معالجة مشكلة شائعة يواجهها كثير من المستخدمين عند الانضمام إلى مجموعة بعد فوات العديد من الرسائل.

تتيح الميزة الجديدة لمشرفي المجموعات وأعضائها مشاركة عدد من الرسائل الأخيرة مع الأعضاء الجدد، وذلك حتى يتمكنوا من الاطلاع على سياق المحادثة منذ البداية. وأكدت الشركة أن الرسائل التي يتم مشاركتها ستظل محمية بتشفير تام بين الطرفين.

عند إضافة عضو جديد إلى أي مجموعة، ستظهر نافذة منبثقة تتضمن خيار مشاركة سجل الرسائل الحديثة. ويمكن اختيار مشاركة ما بين 25 إلى 100 رسالة سابقة مع المنضمين حديثًا.

في المقابل، تتيح واتساب للمشرفين إمكانية تعطيل خيار مشاركة سجل الرسائل من خلال إعدادات المجموعة. وعند تفعيل المشاركة، يتم إخطار جميع أعضاء المجموعة بذلك، مع عرض تفاصيل الرسائل مثل اسم المرسل وتوقيت الإرسال.

حاليًا، تطرح واتساب ميزة سجل رسائل المجموعات بشكل تدريجي لمختلف المستخدمين.

المصدر