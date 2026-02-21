مساحات الطمأنينة بحسب الأبراج الفلكية

الراحةُ ليست مفهوماً واحداً يُناسب الجميع، فهي إحساسٌ داخلي، يختلفُ باختلافِ الطباعِ والعناصرِ الفلكيَّة، فبينما يجدُ بعضهم الدفءَ في السكونِ والاحتواء، يشعرُ آخرون بالطمأنينةِ وسطَ الحركةِ، والفكرِ، والتفاعلِ مع العالم. ومن خلال الأبراج، نكتشفُ أن لكلِّ شخصيَّةٍ طريقتَها الخاصَّةَ في الشعورِ بالراحة وفق عنصرها: النارُ، والترابُ، والهواءُ، والماء.

الحمل (21 مارس – 19 إبريل)

مولودُ برجِ الحملِ لا يعرفُ الراحةَ في السكون. هو يشعرُ بالاطمئنانِ حين يُفرِغُ طاقته في الحركةِ والنشاط. التمارينُ القويَّة، والمغامراتُ المفاجئة، أو أي تجربةٍ ترفعُ الأدرينالين طريقه الحقيقي للاسترخاء.

الثور (20 إبريل – 20 مايو)

عاشقُ الراحةِ والترف. يجدُ مولودُ برجِ الثور الدفءَ في متعِ الحواس: أقمشةٌ ناعمةٌ، وإضاءةٌ دافئةٌ، وروائحُ جميلةٌ، وطعامٌ شهي. لحظاته المثاليَّةُ تكون مع وجبةٍ منزليَّةٍ، أو حمَّامٍ دافئ، يُعيد إليه التوازن.

الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو)

يسترخي حين ينشغلُ عقله. المحادثاتُ الذكيَّة، والقراءةُ، وتعلُّمُ أشياءَ جديدةٍ، وحلُّ الألغاز، تمنحه شعوراً بالراحة. هو يُفضِّل المساحاتِ المرنة التي تُشجِّع على الحوارِ وتبادلِ الأفكار.

السرطان (21 يونيو – 22 يوليو)

المنزل، هو ملاذه الأوَّل. يجدُ السرطان راحته بين الجدرانِ التي تحتضنه وسطَ العائلةِ والذكريات. الأفلامُ القديمة، والطهي في البيت، والإضاءةُ الخافتة، تُشعِرُه بالأمانِ والدفء.

ما رأيك بالاطلاع على الأبراج الفلكية وتفضيلات الديكور الخاصة بها

الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)

راحته، هي في التعبيرِ عن ذاته. إنه يشعرُ بالانسجامِ حين يُبدِعُ، ويحتفلُ، أو يكون محاطاً بمَن يُقدِّر حضوره. الفنُّ، والرقصُ، أو التجمُّعاتُ الاجتماعيَّة، تُعطيه طاقةً إيجابيَّةً، ودفئاً داخلياً.

العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر)

الهدوءُ بالنسبةِ إلى برجِ العذراء، يعني النظام. مكانٌ نظيفٌ، ومرتَّبٌ، وخالٍ من الفوضى، هو مفتاحُ راحته. إنه يستمتعُ بالقراءةِ، والترتيبِ، أو العملِ على تفاصيلَ دقيقةٍ، تمنحه شعوراً بالسيطرةِ والطمأنينة.

الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

يبحثُ عن التوازنِ والجمال، ويشعرُ بالراحةِ في الأماكنِ الأنيقةِ والمتناسقة بصرياً. الأنشطةُ الهادئةُ مثل اليوغا والتأمُّل، أو الوجودُ في بيئةٍ متناغمةٍ، تُساعده في استعادةِ سلامه الداخلي.

العقرب (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)

راحةُ العقرب عميقةٌ وخاصَّةٌ. يُفضِّل مولودُ هذا البرجِ العزلةَ، والإضاءةَ الخافتة، والأنشطةَ التأمُّليَّةَ مثل الكتابةِ، والتأمُّل، ثم إن الحوارَ الصادقَ مع شخصٍ موثوقٍ، يُعطيه إحساساً بالأمانِ والسكينة.

القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

الحريَّةُ، هي راحتُه الحقيقيَّة. القوسُ يشعرُ بالطمأنينةِ عند السفرِ، والتخطيطِ لمغامرةٍ جديدةٍ، أو الوجودِ في الطبيعة، كما أن الإحساسَ بأن العالمَ مفتوحٌ أمامه، يبعثُ في نفسه السلام.

الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير)

يسترخي حين يشعرُ بالإنجاز. الراحةُ لديه مرتبطةٌٌ بالعملِ الهادئ، والتخطيطِ للمستقبل. هو يحبُّ العزلةَ الأنيقة، والمساحاتِ العمليَّةَ التي تُساعده في إعادةِ شحنِ طاقته.

الدلو (20 يناير – 18 فبراير)

يجدُ الدفءَ في الاختلافِ والتفرُّد. الأفكارُ الجديدة، والمشروعاتُ غير التقليديَّة، أو العزلةُ الواعيةُ لإعادةِ ترتيبِ أفكاره، تمنحه شعوراً بالراحة.

الحوت (19 فبراير – 20 مارس)

حالمٌ وحسَّاسٌ، ويجدُ راحته في العوالمِ الخياليَّة. الموسيقى، والفنُّ، والشرودُ، أو الجلوسُ في ركنٍ هادئ، تُحيط به إضاءةٌ ناعمةٌ، وخاماتٌ دافئةٌ، هي ملاذه المثالي.

قد يهمك أيضًا :

توقعات الأبراج​ اليوم الثلاثاء 17 فبراير / شباط 2026

توقعات الأبراج​ اليوم الإثنين 16 فبراير / شباط 2026