صحيفة: ترامب يدرس "ضربة جراحية" ضد إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس 19 فبراير 2026 ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيار شن ضربة عسكرية أولية ومحدودة ضد أهداف إيرانية، في خطوة تهدف إلى كسر الجمود الدبلوماسي وإجبار طهران على الامتثال لمطالب واشنطن بشأن اتفاق نووي جديد.

ضربة محدودة لتجنب "الحرب الشاملة"

وفقاً لمصادر الصحيفة، فإن هذا التحرك العسكري المحتمل يمثل "خطوة أولى" ضمن استراتيجية الضغط القصوى، لكنه مصمم بعناية بحيث لا يصل إلى حد الهجوم واسع النطاق. وتهدف الإدارة الأمريكية من وراء هذه المحدودية إلى تجنب إثارة رد فعل انتقامي إيراني كبير قد يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية شاملة.

الأهداف والتوقيت

وأشارت التقارير إلى أن "الهجوم الافتتاحي" قد ينفذ غضون أيام في حال إقراره نهائياً، ومن المتوقع أن يستهدف:

عدداً محدوداً من المواقع العسكرية.

منشآت تابعة للحكومة الإيرانية.

تحذير أمريكي: إذا استمرت طهران في رفض إنهاء تخصيب اليورانيوم، فإن الولايات المتحدة ستنتقل من الضربة المحدودة إلى حملة عسكرية واسعة النطاق.

انقسام في أروقة البيت الأبيض

وعلى الرغم من جدية المداولات المستمرة منذ أسابيع، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف قرار ترامب النهائي.

فقد ذكر مسؤولون أن كبار المساعدين عرضوا هذا الخيار مراراً، إلا أن النقاشات الأخيرة بدأت تميل نحو التخطيط لـ "حملات أوسع" بدلاً من الاكتفاء بالضربة المحدودة، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة.

