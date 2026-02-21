انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد أهمية مواقف القوى السياسية الداعمة لإكمال الاستحقاقات ضمن السقوف الزمنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الاخير "استقبل أعضاء مجلس النواب عن كتلة حقوق النيابية، وشهد اللقاء استعراض الاوضاع الراهنة، والاستحقاقات الدستورية التي ينتظرها المواطن العراقي، خاصة بعد المشاركة الواسعة التي شهدتها الانتخابات النيابية الأخيرة".



وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية التكامل في المساعي والخطوات بين السلطة التنفيذية، ونظيرتها التشريعية، فضلاً عن أهمية مواقف القوى السياسية الوطنية الداعمة لإكمال الاستحقاقات ضمن السقوف الزمنية المطلوبة، وتشكيل حكومة قادرة على إكمال المسار التنموي والاقتصادي والخدمي".

من جانبهم أشار النواب الى "نجاح الحكومة في قيادة البلاد رغم التحديات المختلفة، وما شهده البلد من حركة اعمار وتغير ملموس للخدمات في مختلف المجالات، فضلاً عن المعالجات التي اتخذت للتعامل مع ملفي المياه والكهرباء، وكذلك الاستقرار الأمني والسياسي المتحقق".