تكنولوجيا: جوجل تُنهي تجربة تطبيق الطقس على نظام أندرويد بهدوء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتخلص جوجل تدريجيا من تجربة تطبيق الطقس القديمة في أندرويد وتعيد توجيه المستخدمين إلى صفحة نتائج بحث جوجل المعاد تصميمها بدلا من ذلك. بينما لا تزال الواجهة الجديدة تعرض التوقعات وجودة الهواء والملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تفتقر إلى الشعور السريع والأصلي لعرض الطقس الأصلي بملء الشاشة. يترك هذا التغيير معظم مستخدمي أندرويد بدون تطبيق طقس مناسب من الطرف الأول، ما لم يكونوا يمتلكون هاتف بيكسل.

تزيل جوجل الطريقة البسيطة والمباشرة للتحقق من تحديثات الطقس على هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية. يتم التخلص تدريجيا من اختصار طقس جوجل، الذي كان يعمل كتطبيق خفيف الوزن ومستقل ولكنه كان في الواقع جزءا من تطبيق بحث جوجل، لصالح تجربة جديدة تعتمد على الويب فقط.

بدأت جوجل في إعادة توجيه المستخدمين إلى واجهة طقس جديدة في بحث جوجل في شهر نوفمبر كجزء من اختبار أيه بي. لكن موقع ناين تو فايف جوجل يفيد بأن عملاق ماونتن فيو يبدو أنه قد بدأ في طرح أوسع، مما يمثل فعليا نهاية لتجربة الطقس البسيطة والخالية من الرتوش التي اعتمد عليها مستخدمو أندرويد لسنوات للتحقق من الطقس.

يؤدي النقر على اختصار الطقس من الشاشة الرئيسية الآن إلى نقل المستخدمين إلى صفحة نتائج طقس بحث جوجل، والتي تعرض بيانات التوقعات مع بطاقة خلفية الضفدع المألوفة، كاملة مع ملخص طقس بالذكاء الاصطناعي، ودائري توقعات قياسي لمدة 10 أيام، وقوائم منسدلة لجودة الهواء والرطوبة والرياح وهطول الأمطار.

بينما لا تزال الواجهة القائمة على الويب توفر نفس معلومات الطقس والتحديثات، لم تعد التجربة عبارة عن عرض مستقل بملء الشاشة. بدلا من ذلك، تتصرف كصفحة نتائج ويب قياسية، مع ظهور روابط إضافية ومحتوى بحث أثناء التمرير. يبدو الأمر وكأنه تراجع ملحوظ وخطوة إلى الوراء من حيث تجربة المستخدم الإجمالية، خاصة بالنظر إلى أن جوجل لا تزال لا تقدم تطبيق طقس أصليا لأجهزة أندرويد، على الرغم من أن الشركة تقدم تطبيق طقس حصريا على هواتف بيكسل.

لم يصل التغيير إلى الجميع بعد، حيث لا تزال العديد من الأجهزة في أحدث إصدار تجريبي من البحث تقدم عرض التطبيق القياسي، ولكن النهاية أصبحت واضحة. إذا كانت جوجل مصممة على إنهاء أفضل واجهة طقس لديها، فسيكون الآن هو الوقت المثالي للتوقف عن حجب التطبيقات وجعل تطبيق طقس بيكسل الأنيق متاحا لجميع هواتف أندرويد.