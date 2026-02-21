انت الان تتابع خبر السوداني وطالباني يؤكدان ضرورة التعاون بين القوى السياسية الوطنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني السيد بافل طالباني".وشهد اللقاء وفق البيان "بحث مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز الجهود والعمل برؤية موحدة، والمضي بمسيرة الإصلاح، وتأمين احتياجات ومتطلبات جميع أبناء الشعب العراقي".

كما تناول اللقاء "التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق بين القوى السياسية الوطنية، وتوحيد الرؤى والمواقف، انطلاقاً من مبدأ الشراكة والمسؤولية لحسم بقية الاستحقاقات الدستورية، وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا".