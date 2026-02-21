انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد: الحكومة حريصة على خدمة أبناء "المكونات المضحية" وتسريع عودة النازحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم السبت، النائب عن المكون الإيزيدي مراد إسماعيل".وجرى خلال اللقاء "بحث القضايا العامة في البلد، ولاسيما ما يتعلق بقضاء سنجار في الجوانب الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها ملف النازحين وما يخص متطلبات إعادة توطينهم".

وأكد السوداني "حرص الحكومة على خدمة جميع العراقيين، وخصوصاً أبناء المكونات المضحية التي تعرضت للاستهداف على يد عصابات داعش الارهابية، ومنها المكون الإيزيدي وبما يضمن تحقيق وتسريع عودة النازحين، وإعادة بناء حياتهم في بيئة آمنة ومستقرة".

