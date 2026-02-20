الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 20 فبراير 2026 10:09 مساءً - أرامكو تعلن عن فتح باب التقديم على أكثر من 10 وظائف شاغرة.. والتقديم “من هنا”

أعلنت شركة أرامكو الرقمية عن وجود 13 وظيفة شاغرة في العديد من التخصصات المختلفة التي يمكن الحصول من خلالها على الوظيفة التي تتناسب مع تخصص المتقدم، ويمكن الحصول على تلك الوظائف والتقديم عليها بشكل إلكتروني بكل سهولة، ويمكن التعرف على كامل التفاصيل المختلفة الآن من خلال موقعنا لحظات نيوز.

فأوضحت الشركة أنه يوجد عدد من الوظائف المتاحة والتي تأتي تحت مسمى ما يلي: (مدير منتج أول، مدير إطلاق المنتجات، مدير استراتيجيات أول، قائد امتثال الحوسبة السحابية، أخصائي عمليات الموارد البشرية، مدير الاستراتيجيات التقنية، مدير تحسين العمليات، أخصائي الامتثال وإدارة الحالات، مدير برامج، نائب الرئيس للخزانة، مستشار، مدير منتج، شريك أعمال الموارد البشرية).

وأكدت على إمكانية التقديم من قبل حاملي الشهادة الجامعية في التخصصات التالية: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، علوم الحاسب، نظم المعلومات، الهندسة الصناعية، الموارد البشرية، المالية، التسويق، إدارة المشاريع، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، القانون التجاري، العلاقات العامة، وأخرى..).

طريقة التقديم على وظائف أرامكو

ولكي يتم التقديم على إحدى تلك الوظائف المتاحة يمكن أن يتم التقديم من اليوم وحتى إشغال تلك المناصب المتاحة، وذلك من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي “من هنا” واختيار الوظيفة المناسبة والتقديم عليها.

ويمكن التعرف على كامل الوظائف المختلفة التي تتوفر من قبل الشركات الكبرى بالمملكة من خلال متابعة موقعنا لحظات نيوز.