مواكبة شاملة في رحلة بصرية متكاملة بمناسبة يوم التأسيس على MBC1

دبي - فريق التحرير: احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، التي تجسد عمق الجذور التاريخية للمملكة العربية السعودية، تخصص MBC1 مساحة استثنائية من برمجتها لمواكبة هذه المناسبة الوطنية. تطل القناة على مشاهديها ببث مباشر يمتد لثلاث ساعات متواصلة، تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الرابعة عصراً، في رحلة بصرية وثقافية تستحضر الماضي بلمسة عصرية.
تعتمد التغطية على مواكبة إعلامية احترافية تجمع بين التحليل من داخل الاستوديو ونبض الشارع؛ حيث سيتولى نخبة من ألمع وجوه القناة التقديم من المقر الرئيسي في استوديو الرياض، وهم: ياسر العمرو، سامي جميل، خلف الخلف، تغريد الهويش، وريم البلوي. هذا التنوع في الطاقم يضمن تقديم محتوى ثري يجمع بين الموضوعية والحيوية، ويغطي كافة جوانب الاحتفال من زوايا متعددة.
ولضمان وضع المشاهد في قلب الحدث، لن تقتصر التغطية على تحليل الاستوديو، بل ستمتد عبر شبكة واسعة من المراسلين المنتشرين ميدانياً، وتحديداً من قلب الدرعية التاريخية. سيعمل هؤلاء المراسلون على نقل الصورة الحية والفعاليات والأنشطة المرتبطة بهذا اليوم المميز، مما يتيح للجمهور معايشة الأجواء الاحتفالية لحظة بلحظة.
يأتي هذا التوزيع الاحترافي واللوجستي ليعكس رؤية القناة في تقديم تجربة مشاهدة غنية وشاملة، تليق بمكانة “يوم التأسيس” كحدث وطني محوري، وتؤكد ريادة MBC1 في صياغة المحتوى الذي يلامس وجدان المشاهد السعودي والعربي على حد سواء.
